Zuckerberg e Cook a Trump: “Nei prossimi anni investiremo 600 miliardi di dollari”

Donald Trump ha invitato alla Casa Bianca i più grandi e influenti dirigenti del settore tecnologico. Ceo e fondatori hanno presentato le loro ultime ricerche sull’intelligenza artificiale e si sono vantati degli investimenti che le aziende stanno effettuando negli Stati Uniti. Al tavolo erano presenti, tra gli altri, Mark Zuckerberg (Ceo di Meta), Sundar Pichai (Ceo di Google), Sergey Brin (co-fondatore di Google), Lisa Su (Ceo di AMD), Satya Nadella (Ceo di Microsoft), Bill Gates (fondatore di Microsoft), Tim Cook (Ceo di Apple), Sam Altman (Ceo di OpenAI) e Safra Catz (Ceo di Oracle).