Usa, Trump cambia il nome del Pentagono: "Diventerà Dipartimento della Guerra"

Donald Trump ha deciso di cambiare il nome del dipartimento della Difesa in dipartimento della Guerra. Lo ha comunicato ai giornalisti dallo Studio Ovale della Casa Bianca. “Abbiamo vinto la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo vinto tutto. Poi abbiamo deciso di diventare politicamente corretti. Penso che dipartimento della Guerra sia un nome molto più appropriato, soprattutto alla luce della situazione attuale nel mondo, abbiamo l’esercito più forte del mondo”, ha detto il presidente degli Stati Uniti.