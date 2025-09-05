Tajani: "Non inviamo armi a Israele è leggenda metropolitana"

(LaPresse) “Noi non inviamo armi a Israele, questa è una leggenda metropolitana. Noi dal 7 di ottobre abbiamo sospeso tutti i contratti, non c’è nessun invio di armi a Israele”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del Forum Ambrosetti organizzato da The European House a Cernobbio. “Sono assolutamente contrario a qualsiasi ipotesi di occupazione di territori della Cisgiordania, perché tutto ciò minerebbe la costruzione di uno stato palestinese e noi crediamo debba essere parte della soluzione dei problemi. La Cisgiordania non deve essere toccata”.