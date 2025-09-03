Usa, Trump: "Manderemo la Guardia Nazionale anche a Chicago e Baltimora"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che ordinerà l’intervento della Guardia Nazionale per combattere la criminalità in quelle che ha definito le città “infernali” di Chicago e Baltimora, nonostante la ferma opposizione delle autorità statali e locali di entrambe le città.

Alla domanda dei giornalisti nello Studio Ovale sull’invio di truppe della Guardia Nazionale a Chicago, Trump ha risposto: “Entreremo”, ma ha aggiunto: “Non ho detto quando”. “Ho un obbligo”, ha affermato il presidente. “Questa non è una questione politica”. Trump ha già inviato truppe della Guardia Nazionale a Washington e ha “federalizzato” le forze di polizia nella capitale. Più recentemente, ha affermato di pianificare iniziative simili in altre città, in particolare quelle gestite da funzionari democratici.