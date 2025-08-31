Gaza, le conseguenze del devastante attacco israeliano nella Striscia

(LaPresse) A Gaza City, i palestinesi fanno la conta dei danni nel quartiere Rimal dopo un attacco aereo israeliano che, secondo fonti sanitarie dello Shifa Hospital, ha ucciso almeno sette persone. I raid israeliani sono proseguiti nella notte, con esplosioni visibili e udibili nel nord della Striscia di Gaza. Negli ultimi due giorni, da quando Israele ha dichiarato Gaza City zona di combattimento, la situazione è peggiorata. Ospedali e testimoni presenti nell’enclave hanno segnalato bombardamenti e sparatorie, mentre migliaia di civili cercavano rifugio o aiuti umanitari ormai scarsi.