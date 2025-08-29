Gaza, nuova offensiva israeliana: migliaia di civili in fuga verso il centro della Striscia

(LaPresse) Migliaia di persone sono in fuga da Gaza City mentre Israele annuncia le “fasi iniziali” di una nuova offensiva. Molti sfollati, già colpiti più volte durante i 22 mesi di conflitto che ha causato oltre 63.000 morti, si stanno rifugiando in tende improvvisate nella zona centrale della Striscia, vicino al campo profughi di Nuseirat. Le condizioni sono estremamente difficili, con mancanza di cibo e acqua. Secondo l’ONU, 23.000 persone hanno evacuato nell’ultima settimana. Israele accusa Hamas di utilizzare ancora una rete di tunnel a Gaza City, che considera una roccaforte del gruppo. L’offensiva arriva mentre centinaia di migliaia di civili soffrono la fame. Il conflitto è iniziato il 7 ottobre 2023, con l’attacco di Hamas a Israele, che ha causato 1.200 morti e 251 sequestri.