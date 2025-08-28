Gaza, nuove esplosioni nella notte: il cielo sulla Striscia si illumina

(LaPresse) Nella notte si sono verificate diverse esplosioni nel cielo sopra la Striscia di Gaza, mentre prosegue l’operazione militare israeliana. Al momento non è noto se vi siano vittime. Le esplosioni avvengono in un contesto di crescente indignazione per il doppio attacco israeliano di questa settimana contro l’ospedale Nasser, nel sud di Gaza, che ha causato la morte di giornalisti, soccorritori e altre persone. Il bilancio dell’attacco è salito a 22 morti, secondo le autorità sanitarie di Gaza. L’esercito israeliano non ha ancora commentato i bombardamenti. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, l’offensiva israeliana ha provocato quasi 63.000 morti palestinesi dall’inizio della guerra, circa la metà dei quali donne e bambini. Il conteggio non distingue tra civili e combattenti. Il conflitto è iniziato dopo l’attacco del 7 ottobre 2023, in cui militanti guidati da Hamas hanno ucciso circa 1.200 persone, in gran parte civili, e rapito 251 persone. La maggior parte degli ostaggi è stata rilasciata, ma 50 rimangono a Gaza, e si ritiene che circa 20 siano ancora vivi.