Gaza, 19 bambini feriti trasferiti in Giordania per cure mediche urgenti

(LaPresse) Diciannove bambini malati e feriti provenienti dalla Striscia di Gaza sono arrivati in Giordania per ricevere cure mediche urgenti. I piccoli pazienti, accompagnati da 62 familiari, sono stati evacuati attraverso il ponte King Hussein e trasferiti in vari ospedali pubblici e privati della capitale Amman. Dal mese di marzo sono stati evacuati 153 bambini da Gaza in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nell’ambito di un’iniziativa giordana che prevede l’assistenza medica per 2.000 minori. Il progetto è stato annunciato dal re di Giordania Abdullah II, alleato degli Stati Uniti, durante un incontro con il presidente Donald Trump. Una volta terminato il trattamento, i pazienti tornano a Gaza per permettere l’ingresso di nuovi bambini bisognosi di cure.