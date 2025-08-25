Bosforo, nuotatore russo scomparso durante gara: ricerche in corso

Le motovedette della guardia costiera turca e le unità di polizia marittima a Istanbul proseguono le ricerche di un nuotatore russo scomparso ieri durante una gara di attraversamento del Bosforo, hanno riferito i media statali. Il nuotatore, identificato dall’agenzia Anadolu come Nikolai Svechnikov, non ha completato la gara annuale di 6,5 chilometri dalla riva asiatica di Istanbul al lato europeo.



Oltre 2.800 nuotatori provenienti da 81 Paesi hanno partecipato alla competizione di domenica, considerata una delle principali gare in acque libere al mondo. I partecipanti devono affrontare forti correnti e onde agitate durante l’attraversamento dello stretto, che collega il Mar Nero al Mar di Marmara e divide la città più grande della Turchia. Per l’evento, organizzato dal Comitato Olimpico Nazionale Turco, lo stretto è stato chiuso al traffico marittimo. Il Comitato Olimpico ha affermato di essere “profondamente rattristato dalla scomparsa di uno dei nostri atleti durante la gara”.



Il Comitato ha precisato che 100 imbarcazioni, comprese quelle di vari servizi di emergenza, hanno monitorato i nuotatori durante la competizione. Al termine, il percorso è stato ispezionato alla ricerca di eventuali concorrenti dispersi, ma non ne sono stati trovati. Le autorità, si legge nella nota, si sono accorte della scomparsa confrontando le liste dei partecipanti con quelle di coloro che avevano tagliato il traguardo.