Usa, bus con ragazzi delle medie si schianta vicino a Pittsburgh: 21 feriti

Un autobus che trasportava una squadra di football delle scuole medie per una partita si è schiantato sabato 23 agosto a nord di Pittsburgh, nello Stato americano della Pennsylvania, causando il ricovero in ospedale di 21 delle 28 persone a bordo.

Venticinque studenti della Aliquippa Junior High School e tre adulti si stavano dirigendo a una partita nella vicina Gibsonia. L’incidente è avvenuto nel distretto di Economy, circa 32 chilometri a nord di Pittsburgh.

Il capo della polizia del distretto di Economy, Michael O’Brien, ha dichiarato di non avere informazioni sulle condizioni di salute delle persone trasportate in ospedale. O’Brien ha spiegato che l’autobus si è ribaltato su un fianco durante l’incidente, ma si è raddrizzato mentre gli studenti stavano evacuando il veicolo. “L’incidente è avvenuto in un punto difficile della strada, su una curva pericolosa. Stiamo indagando per determinare cosa sia successo“, ha concluso O’Brien.