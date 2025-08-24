Ucraina, Zelensky ringrazia Carney: "Contiamo sulla presenza del Canada"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto a Kiev il premier canadese Mark Carney nel Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina, in commemorazione della dichiarazione di indipendenza dall’Unione Sovietica del 1991.

I due hanno avuto un incontro bilaterale, al termine del quale hanno tenuto una conferenza stampa congiunta. Carney ha dichiarato che il suo Paese investirà due miliardi di dollari canadesi (1,5 miliardi di dollari USA) in nuovi aiuti militari all’Ucraina per potenziare il suo esercito e fornire armi di cui c’è urgente bisogno.

“Contiamo sulla presenza delle forze canadesi in Ucraina. Questo è importante per noi”, ha dichiarato Zelensky. “Oggi abbiamo discusso della nostra difesa e cooperazione. I Paesi della NATO stanno ora aderendo a un nuovo programma chiamato PURL (Prioritised Ukraine Requirement List). Si tratta di uno strumento collettivo che consente di aumentare l’assistenza all’Ucraina attraverso l’acquisto di armi, in particolare dagli Stati Uniti, e sono già stati stanziati 1,5 miliardi di dollari per il programma. I Paesi europei hanno già preso le misure necessarie. Sono grato al Canada per la sua disponibilità ad aderire al programma”, ha concluso Zelensky.