Ucraina, Zelensky conferisce l'Ordine al merito a Keith Kellogg

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha partecipato alla cerimonia ufficiale in occasione del Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina, in commemorazione della dichiarazione di indipendenza dall’Unione Sovietica del 1991. Presente alle celebrazioni a Kiev anche l’inviato speciale degli Stati Uniti Keith Kellogg, al quale Zelensky ha conferito l’Ordine al Merito Ucraino di primo grado.

“Oggi l’Ucraina celebra il Giorno dell’Indipendenza. Combattendo, difendendosi da attacchi e allarmi. E, cosa molto importante, non da sola. Ogni giorno, stiamo respingendo questa guerra da dove è nata, nei cieli e sul suolo russi”, ha dichiarato Zelensky nel suo discorso. “Con il passare degli anni di questa guerra, la pressione sulla Russia e le sue perdite reali aumentano”, ha aggiunto, sottolineando che la pace “sta arrivando”. Anche il primo ministro canadese Mark Carney è arrivato a Kiev per incontrare Zelensky.