Gaza, lanciati pallet di aiuti umanitari su Deir al-Balah

(LaPresse) Aerei cargo hanno lanciato pallet di aiuti umanitari internazionali sulla Striscia di Gaza, in particolare sulla città di Deir al-Balah, nel centro dell’enclave. L’intervento arriva due giorni dopo l’allarme carestia lanciato dalla Integrated Food Security Phase Classification (IPC), che ha confermato la presenza di fame estrema a Gaza City. L’IPC avverte inoltre che l’emergenza potrebbe estendersi a sud, verso Deir al-Balah e Khan Younis entro la fine di settembre. Intanto, continuano gli scontri: sabato almeno 33 palestinesi sono stati uccisi da raid e colpi di arma da fuoco israeliani, secondo gli ospedali locali. Le vittime includono anche persone che cercavano riparo in tende o cibo nei pressi delle aree di distribuzione degli aiuti, mentre Israele continua le operazioni per il controllo di Gaza City.