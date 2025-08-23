Liverpool, proteste contro gli hotel per richiedenti asilo

(LaPresse) – A Liverpool, gruppi di estrema destra sono scesi in piazza sabato per protestare contro l’uso di hotel come alloggi per richiedenti asilo. La protesta si inserisce in un’ondata nazionale che ha coinvolto anche città come Bristol, Newcastle e Londra. Un contro-corteo è stato organizzato da Stand Up To Racism nella città del Merseyside. La polizia è intervenuta per separare i due gruppi e ha scortato via alcuni partecipanti. Le tensioni si sono intensificate dopo una sentenza che ha temporaneamente bloccato l’uso di un hotel a Epping per accogliere migranti. Ad oggi, oltre 32.000 richiedenti asilo sono ospitati in hotel, secondo dati del Ministero dell’Interno.