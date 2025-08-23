Gaza, 14 morti in attacco sulle tende degli sfollati: ci sono anche donne e bambini

Almeno 14 persone sono state uccise sabato mattina presto nel sud della Striscia di Gaza in seguito ad attacchi israeliani, secondo i registri dell’obitorio e i responsabili sanitari dell’ospedale Nasser, dove i corpi sono stati portati. I raid hanno colpito tende che ospitavano sfollati a Khan Younis, divenuta rifugio per centinaia di migliaia di persone fuggite da altre zone di Gaza, hanno riferito fonti ospedaliere. Più della metà delle vittime sono donne e bambini, secondo i registri dell’obitorio.

Nel nord di Gaza, sabato, il fuoco israeliano ha ucciso almeno cinque persone in fila per ricevere aiuti nei pressi del valico di Zikim con Israele, dove entrano i convogli ONU, hanno riferito i medici dell’ospedale da campo Sheikh Radwan all’Associated Press. Altre sei persone sono state uccise in diversi attacchi nello stesso giorno, secondo ospedali locali e la Mezzaluna Rossa Palestinese. L’esercito israeliano non ha immediatamente risposto alle domande sugli incidenti.