Usa, Trump rientrato alla Joint Base Andrews dopo il vertice con Putin in Alaska

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato sabato mattina alla Joint Base Andrews, nel Maryland, dopo il vertice con il presidente russo Vladimir Putin in Alaska. Non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti durante il volo di ritorno. La portavoce della Commissione europea Arianna Podesta ha detto che Trump ha parlato con Zelensky, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente finlandese Alexander Stubb, il presidente polacco Karol Nawrocki, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il segretario generale della NATO Mark Rutte. Non ha fornito dettagli sulla conversazione, durata circa un’ora.