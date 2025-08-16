Etiopia, trovati 10 denti di Australopithecus risalenti a due milioni di anni fa

Un team di scienziati e ricercatori hanno trovato 10 denti risalenti a 2,6-2,8 milioni di anni fa, nel sito di Ledi-Geraru, nella regione dell’Afar, in Etiopia. I fossili potrebbero appartenere a una nuova specie di Australopithecus, un antenato primitivo dell’uomo moderno dall’aspetto prevalentemente scimmiesco ma con caratteristiche umane come la capacità di muoversi su due zampe. Il gruppo di esperti, tuttavia, non è ancora in grado di dare un nome a questa specia. Per farlo, infatti, sono necessari ulteriori reperti. L’età dei denti suggerisce che questo tipo di Australopithecus appena identificato coesisteva con le prime specie di Homo, sollevando interrogativi sul fatto che fossero in competizione per le stesse risorse.