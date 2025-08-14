Gaza, media: Hamas pronta a ritiro combattenti se Israele ferma attacchi. La diretta di oggi 14 agosto

Secondo al-Arabiya Hamas avrebbe presentato all’Egitto richieste per un possibile cessate il fuoco, tra cui garanzie scritte da parte di Israele che fermerà qualsiasi possibile progetto di conquista di Gaza. Secondo quanto riportato il gruppo si offre di ritirare i suoi combattenti in località concordate e di “confermare il suo impegno a mantenere in vita gli ostaggi”, in cambio del ritiro delle sue truppe da parte di Israele, hanno spiegato fonti anonime. Questa settimana i negoziatori di Hamas sono arrivati in Egitto per colloqui volti a rimettere in carreggiata i negoziati per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi.
Ieri circa 380 camion carichi di aiuti umanitari sono entrati nella Striscia di Gaza attraverso i valichi di Kerem Shalom e Zikim, in leggero aumento rispetto ai 320 camion entrati il giorno prima. È quanto dichiarato dal Coordinatore delle attività governative di Israele, citato dal Times of Israel. Ieri le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali hanno raccolto aiuti per circa 400 camion dai valichi di frontiera di Gaza, per poi distribuirli. Altri 119 pallet di aiuti, pari a circa 4-6 camion, sono stati lanciati ieri a Gaza da Giordania, Emirati Arabi Uniti, Germania, Belgio, Italia e Francia, secondo quanto riferito dalle Idf. L’Onu ha affermato che ogni giorno è necessario distribuire 600 camion di aiuti per sfamare adeguatamente i circa due milioni di abitanti della Striscia. Israele afferma anche che ieri “sono entrate autocisterne di carburante delle Nazioni Unite per il funzionamento dei sistemi umanitari essenziali”
Almeno 11 persone sarebbero rimaste uccise a causa dei raid israeliani sulla Striscia di Gaza a partire dall’alba. Lo riporta Al Jazeera citando fonti mediche. In particolare 8 persone sarebbero decedute dopo che l’abitazione di un nucleo familiare è stata colpita a Gaza City. Altre due sarebbero morte nel sobborgo di Tuffah e un’ultima mentre si trovava presso un punto di distribuzione degli aiuti della Ghf.
I ribelli yemeniti Houthi hanno rivendicato lil lancio di un missile balistico questa mattina contro Israele, sostenendo di aver preso di mira l’aeroporto Ben Gurion. In precedenza l’Idf aveva affermato di aver abbattuto un missile proveniente dallo Yemen, senza che suonassero le sirene, “secondo il protocollo”.
L’esercito israeliano afferma che le difese aeree hanno intercettato con successo un missile balistico lanciato dallo Yemen. Il missile non aveva fatto scattare gli allarmi, ma è stato abbattuto dalle forze di difesa.