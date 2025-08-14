Gaza, media: Hamas pronta a ritiro combattenti se Israele ferma attacchi. La diretta di oggi 14 agosto

Secondo al-Arabiya Hamas avrebbe presentato all’Egitto richieste per un possibile cessate il fuoco, tra cui garanzie scritte da parte di Israele che fermerà qualsiasi possibile progetto di conquista di Gaza. Secondo quanto riportato il gruppo si offre di ritirare i suoi combattenti in località concordate e di “confermare il suo impegno a mantenere in vita gli ostaggi”, in cambio del ritiro delle sue truppe da parte di Israele, hanno spiegato fonti anonime. Questa settimana i negoziatori di Hamas sono arrivati in Egitto per colloqui volti a rimettere in carreggiata i negoziati per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi.

Gaza, prosegue l'offensiva israeliana: tutte le notizie di oggi Inizio diretta: 14/08/25 09:45 Fine diretta: 14/08/25 23:00