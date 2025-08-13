Gaza, l’arrivo di un camion che trasporta acqua potabile

A Gaza City, la popolazione ha assistito all’arrivo di un camion carico di acqua potabile, indispensabile per le famiglie ammassate in tende fatiscenti e condizioni precarie. Intanto Israele minaccia di estendere l’offensiva militare contro Hamas nelle zone di Gaza ancora non controllate, dove si sono rifugiati la maggior parte dei due milioni di abitanti del territorio. Secondo il ministero della Salute di Gaza, i morti palestinesi superano i 61.400, di cui circa la metà sono donne e bambini, senza specificare quanti fossero combattenti o civili.