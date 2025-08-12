Incendi in Montenegro, ancora in fiamme la periferia di Podgorica

Non accennano a spegnersi gli incendi scoppiati lunedì notte nella periferia di Podgorica, capitale del Montenegro, che hanno costretto le autorità del Paese a chiedere aiuto internazionale per domare le fiamme. Diverse case sono state distrutte e numerosi residenti sono stati evacuati quando il rogo, alimentato da forti venti, ha raggiunto le zone residenziali. Le autorità hanno chiesto il supporto aereo della Croazia e della Serbia per aiutare i vigili del fuoco a terra a combattere le fiamme, che si sono propagate per chilometri intorno alla città. Anche le città costiere del Montenegro segnalano incendi di vaste proporzioni. Non si registrano feriti.