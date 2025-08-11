Maryland, incendio in una casa: sei morti

Un incendio ha devastato una casa nella contea di Charles, nel Maryland, negli Usa, domenica, provocando la morte di quattro bambini e due adulti, secondo quanto riferito dalle autorità. Una persona è riuscita a sfuggire alle fiamme, segnalate intorno alle 8:40 del mattino nella casa di Waldorf, a circa 88 chilometri a sud di Baltimora. Ci sono voluti circa 70 vigili del fuoco e più di un’ora per domare le fiamme. Un vigile del fuoco è stato ricoverato in ospedale e un altro soccorritore è stato medicato sul posto. La causa dell’incendio è ancora oggetto di indagine. Il vice capo dei vigili del fuoco dello Stato Oliver Alkire ha dichiarato che il rogo ha avuto origine sul lato destro della casa, all’interno di un portico chiuso.