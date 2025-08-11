Gaza, raid Idf su rifugio a Gaza City: ucciso giornalista di Al Jazeera Anas al-Sharif

L’esercito israeliano domenica ha colpito un rifugio di tende all’esterno dell’ospedale al Shifa a Gaza City. Nel raid sono morte sette persone, tra cui il popolare giornalista di Al Jazeera Anas al-Sharif e Mohamed Qureiqa, un altro reporter della tv del Qatar. Uccisi anche tre cameraman. L’Idf ha affermato che l’obiettivo era al-Sharif “un terrorista, responsabile di una cellula di Hamas, che ha portato attacchi con razzi contro l’Idf e i civili israeliani”. Le autorità dello stato ebraico hanno spiegato che documenti trovati nella Striscia, tra cui registri di pagamenti di stipendi, confermano la sua appartenenza al gruppo armato palestinese. Al Jazeera ha smentito le accuse riguardanti il reporter.