Usa, Trump verso cambio di rotta sulla cannabis: sarà considerata meno pericolosa dalla legge

Il presidente americano Donald Trump starebbe valutando un cambio di rotta in materia di cannabis. Lo riporta il Wall Street Journal. Secondo il quotidiano statunitense, il leader della Casa Bianca vorrebbe riclassificare la marijuana nell’elenco legale delle droghe abbassandone il grado di pericolosità: da Schedule I (sostanze considerate con alto rischio di dipendenza e nessun uso medico accettato) a una categoria inferiore come Schedule III, il che ne faciliterebbe l’uso terapeutico e ridurrebbe gli impedimenti fiscali e normativi che attualmente limitano l’industria della cannabis. All’inizio di questo mese, il presidente americano aveva dichiarato ai donatori di essere interessato all’operazione. Le aziende produttrici di cannabis nel 2024 hanno investito milioni di dollari nella campagna elettorale che ha portato Trump alla Casa Bianca.