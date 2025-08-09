Usa, sparatoria ad Atlanta: un agente ucciso. Morto l’aggressore

E’ morto l’autore della sparatoria al campus della Emory University di Atlanta (Usa). Lo ha dichiarato il Dipartimento di Polizia di Atlanta. Un agente delle forze dell’ordine è morto, dopo essere stato ricoverato in ospedale per le gravi ferite. La sparatoria è avvenuto vicino all’ingresso dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, dove, secondo i dipendenti dell’agenzia federale, i proiettili hanno colpito le finestre di diversi edifici del CDC. La Emory University ha annunciato in un post su X che l’ordine di restare a casa è stato revocato, ma chiede di evitare la zona.