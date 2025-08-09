Accesso Archivi

sabato 9 agosto 2025

Ucraina, Trump: "Zelensky deve prepararsi a firmare qualcosa"

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che incontrerà Putin venerdì 15 agosto in Alaska per discutere della fine della guerra in Ucraina. “L’Europa ha bisogno di pace, l’Europa vuole la pace. I leader europei vogliono la pace. Credo che anche il presidente Putin voglia la pace, e Zelenskyy vuole la pace. Ora, il presidente Zelenskyy deve ottenere tutto ciò di cui ha bisogno perché dovrà prepararsi a firmare qualcosa. E penso che stia lavorando duramente per raggiungere questo obiettivo”, ha detto il presidente americano parlando con i giornalisti alla Casa Bianca.