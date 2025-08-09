Gaza, paracadutati primi aiuti italiani sulla Striscia

Primo volo italiano per il lancio con paracadute degli aiuti umanitari a Gaza. Lo annuncia la Difesa pubblicando su X il decollo del C-130J dell’Aeronautica Militare che dà il via alla seconda fase dell’iniziativa umanitaria ‘Solidarity Path Operation’, missione della Difesa italiana per la realizzazione di un ponte aereo tra la Giordania e la Striscia di Gaza.Il primo aviolancio è stato effettuato oggi da velivoli militari italiani, carichi di generi di prima necessità destinati alle aree più isolate e difficilmente raggiungibili della Striscia. L’intera operazione è stata concepita dallo Stato Maggiore della Difesa che tramite il Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), in stretta collaborazione con la Royal Air Force giordana e con l’impegno congiunto dell’Esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare, ha coordinato e diretto l’operazione. Le missioni proseguiranno nei prossimi giorni con ulteriori aviolanci, fino alla completa distribuzione degli aiuti forniti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e da altri donor italiani.