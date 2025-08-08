Gaza City, le immagini della distruzione mentre Israele pianifica la conquista della zona

Israele ha annunciato l’intenzione di conquistare Gaza City, in un’ulteriore escalation della guerra che dura ormai da 22 mesi. La decisione, presa dopo una riunione notturna dei vertici politici, ha suscitato il rifiuto dei palestinesi, alimentando le crescenti richieste internazionali di porre fine alla guerra. La guerra aerea e terrestre di Israele ha già causato la morte di decine di migliaia di persone a Gaza, sfollato la maggior parte della popolazione, distrutto vaste aree e spinto il territorio verso la carestia. Un’altra grande operazione di terra aggraverebbe quasi certamente la catastrofe umanitaria. Hamas ha respinto i piani del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una dichiarazione e ha affermato che la popolazione di Gaza “rimarrà ribelle contro l’occupazione”. “L’espansione dell’aggressione contro il nostro popolo palestinese non sarà una passeggiata”, ha affermato il gruppo. L’esercito “si preparerà a prendere il controllo della città di Gaza, fornendo aiuti umanitari alla popolazione civile al di fuori delle zone di combattimento”, ha dichiarato l’ufficio di Netanyahu in un comunicato. Non è chiaro quante persone risiedano nella città, che prima della guerra era la più grande di Gaza. Centinaia di migliaia di persone sono fuggite da Gaza City in seguito agli ordini di evacuazione nelle prime settimane di guerra, ma molte sono tornate durante il cessate il fuoco all’inizio di quest’anno.