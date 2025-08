Home > Esteri > Gaza, Bbc: Hamas non accetta disarmo finché non c’è Stato palestinese

Hamas ha ribadito che non accetterà di disarmarsi a meno che non venga istituito uno Stato palestinese sovrano, in risposta a una delle principali richieste di Israele nei colloqui per un cessate il fuoco a Gaza. Lo riferisce la Bbc, secondo cui l’organizzazione ha replicato a dichiarazioni attribuite all’inviato per il Medioriente di Donald Trump, Steve Witkoff, secondo cui Hamas avrebbe “espresso la propria disponibilità” a deporre le armi. Israele considera il disarmo di Hamas una delle condizioni fondamentali per qualsiasi accordo volto a porre fine al conflitto.

Trump: “Vogliamo dare da mangiare alla gente di Gaza”

Sulla missione di Witkoff in Medioriente è intervenuto anche il presidente americano sottolineando che l’inviato statunitense “ha avuto incontri fantastici con molte persone, e l’incontro principale era sul cibo”.

Witkoff “ha avuto anche altre conversazioni di cui vi parlerò più avanti, ma ha avuto un incontro su come dare da mangiare alla gente, ed è quello che vogliamo”, ha dichiarato il tycoon parlando con i giornalisti.