Trump in Scozia: "Se non ci fossi io ci sarebbero sei grandi guerre"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato di vari temi lunedì in Scozia incontrando il primo ministro britannico Keir Starmer: tra questi i temi dell’immigrazione, della sicurezza europea e dei suoi accordi commerciali. Parlando in uno dei suoi campi da golf scozzesi a Turnberry, Trump ha affermato che la sua influenza ha contribuito a scongiurare gravi conflitti globali: “Se non ci fossi stato io, ci sarebbero sei grandi guerre in corso”, ha dichiarato citando come esempio le tensioni tra India e Pakistan e i recenti scontri tra Thailandia e Cambogia al confine tra i due paesi.