New Mexico, sparatoria in un campus universitario: ucciso un 14enne, le immagini della polizia

Una sparatoria avvenuta venerdì mattina in un dormitorio dell’Università del New Mexico ha causato la morte di un ragazzo di 14 anni, un 19enne è stato ferito e ha provocato l’evacuazione di centinaia di studenti. Il sospetto attentatore è stato arrestato.

John Fuentes, 18 anni, è stato incriminato per omicidio di primo grado, aggressione aggravata, aggressione con lesioni personali gravi e manomissione di prove.

Quattro persone, tra cui il sospettato, stavano giocando ai videogiochi all’interno di una stanza del dormitorio appartenente a uno di loro quando è iniziata la sparatoria. Il quattordicenne è stato ucciso a colpi di pistola e gli altri sono fuggiti dalla stanza. Un ragazzo di 19 anni ha chiesto cure mediche in un ospedale e ha detto di essere stato colpito nel campus. Le autorità stanno indagando sul motivo per cui il sospetto ha sparato. La polizia sta collaborando con i pubblici ministeri per redigere i documenti di accusa. Per gran parte della giornata, le autorità hanno isolato l’area intorno al complesso residenziale studentesco mentre i veicoli della polizia bloccavano le strade e gli investigatori raccoglievano prove.