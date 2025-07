Irlanda del Nord, sparatoria: 2 morti

Non ci sarebbe pericolo per la popolazione, si indaga sul movente

Una sparatoria in una zona rurale dell’Irlanda del Nord ha causato la morte di due persone e il ferimento grave di altre due. Il Servizio di Polizia dell’Irlanda del Nord ha dichiarato che non sussiste alcun pericolo per la popolazione a seguito della sparatoria avvenuta nel villaggio di Maguiresbridge, a circa 120 chilometri a sud-ovest di Belfast.

La polizia e i paramedici sono stati chiamati in un’abitazione del villaggio dopo le 8 di questa mattina, le 9 in Italia.

Le due persone ferite sono state trasportate in due ospedali. Deborah Erskine, rappresentante dell’Assemblea dell’Irlanda del Nord per la zona, ha dichiarato che la comunità è “sconvolta” dalla sparatoria avvenuta in “una zona rurale e tranquilla”. “Tutti sono profondamente colpiti da quanto è accaduto questa mattina”, ha detto.

Cosa dicono i media locali

