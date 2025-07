Alaska Airlines bloccata da “guasto informatico”: gli aerei fermi a terra

Un problema tecnico ha provocato un blocco di ore alla compagnia aerea Alaska Airlines. A fermare l’attività per tre ore, tra le 20 e le 23 ora del Pacifico, di domenica 20 luglio, è stato un “guasto informatico” che ha causato un blocco temporaneo di tutti i voli Alaska Airlines e della controllata Horizon Air. Il sistema ha ripreso a funzionare in tarda serata, attorno alle 23, secondo quanto comunicato dalla compagnia con sede a Seattle in un post sui social media.

“Mentre riposizioniamo i nostri aeromobili e il personale di bordo, è probabile che ci saranno ripercussioni sui nostri voli. Ci vorrà del tempo prima che le operazioni tornino alla normalità”, si legge nel post.

Il sito web della Federal Aviation Administration ha confermato il blocco a terra di tutti gli aeromobili della linea principale di Alaska Airlines e di Horizon.

Il mese scorso, il National Transportation Board ha attribuito all’equipaggio del volo Alaska Airlines 1282 il merito di aver salvato i passeggeri quando, poco dopo il decollo il 5 gennaio 2024, un pannello di chiusura della porta si è staccato dall’aereo, aprendo un buco che ha risucchiato oggetti fuori dalla cabina. A settembre, Alaska Airlines ha dichiarato di aver sospeso temporaneamente i voli a Seattle a causa di “gravi disagi” causati da un problema tecnico non specificato, risolto nel giro di poche ore.