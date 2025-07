Usa, italiano detenuto ad Alligator Alcatraz: “Fateci uscire da questo incubo”

“Siamo letteralmente in un gabbia, come i polli”. Così dagli Usa in un colloquio telefonico con il Tg2 Gaetano Mirabella Costa, italiano detenuto nel centro per migranti Alligator Alcatraz in Florida. “Siamo in 32 persone in ogni gabbia, i bagni sono aperti, tutti ti vedono. Non ho avuto nemmeno la possibilità di parlare con un avvocato e nemmeno con un giudice”, ha aggiunto, chiedendo alle istituzioni italiane “di farci uscire da questo incubo”. “L’hanno portato con catene ai piedi e catene alle mani, come un cane”, ha affermato al Tg2 la madre, Rosanna Mirabella Costa.

Renzi: “Italiani nei pollai, Meloni genuflessa a Trump”

“Un italiano è chiuso ‘come in un pollaio’, detenuto ad Alligator Alcatraz, il centro voluto dai sovranisti americani. Non gli è consentito chiamare un avvocato. Il Governo dei patrioti continua a fare il maggiordomo di Trump o intende difendere i diritti di un cittadino italiano? La domanda forse è retorica, la risposta di Meloni certo è ridicola. Gli italiani nei pollai, la Meloni genuflessa a Trump”. Lo scrive sui social Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

Un italiano è chiuso “come in un pollaio”, detenuto ad Alligator Alcaraz il centro voluto dai sovranisti americani. Non gli è consentito chiamare un avvocato. Il Governo dei patrioti continua a fare il maggiordomo di Trump o intende difendere i diritti di un cittadino italiano?… — Matteo Renzi (@matteorenzi) July 20, 2025

Bonelli: “Il governo Meloni lascia due italiani nelle gabbie di Trump”

“Due nostri connazionali, Gaetano Mirabella Costa e Fernando Artese, sono detenuti nel centro per migranti “Alligator Alcatraz” in Florida, in condizioni disumane: chiusi in gabbia, senza accesso a un avvocato, privati di dignità, acqua e cibo decente. Il governo Meloni sta davvero consentendo che cittadini italiani vengano trattati in questo modo? Il ministro Tajani deve intervenire immediatamente, attivare la rete consolare e pretendere un’ispezione ufficiale. Non bastano le rassicurazioni burocratiche: servono fatti, verifiche. Alligator Alcatraz è una vergogna figlia della brutalità di Trump. E questo governo, sempre pronto a compiacere Washington, resta in silenzio anche davanti a una palese violazione dei diritti umani. Patrioti a parole, vassalli nei fatti”. Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce nazionale di Europa Verde.

“Chiederemo al Ministro Tajani di informare il Parlamento sulle condizioni dei due connazionali detenuti negli Usa”. Lo scrive su X il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, responsabile esteri del partito.