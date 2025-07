Il Centro di allerta tsunami del Pacifico (PTWC) ha revocato l’allarme per onde anomale sulla penisola russa della Kamchatka, dopo che domenica diverse scosse di terremoto, la più forte delle quali di magnitudo 7,4, sono state registrate al largo della penisola. Il Ministero delle Emergenze russo aveva gli abitanti delle località costiere a stare lontani dalla riva. Non ci sono state segnalazioni di vittime o danni.

