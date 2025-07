Siria, i beduini pronti a riprendere i combattimenti con i drusi

I combattenti beduini siriani hanno promesso domenica di riprendere i combattimenti contro i combattenti drusi a Sweida se Hikmat Al-Hijri, il leader dei combattenti drusi, non rispetterà l’accordo di cessate il fuoco. Domenica i clan beduini armati della Siria hanno annunciato di essersi ritirati da Sweida dopo oltre una settimana di scontri e un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, mentre i convogli di aiuti umanitari cominciavano ad entrare nella martoriata città meridionale. Khalid Al-Mohammad, un combattente di Deir Ez-Zor che si è unito ai combattenti beduini a Sweida per combattere i drusi, ha detto che non tornerà a casa a meno che Al Hijri non si arrenda. Gli scontri tra le milizie della minoranza religiosa drusa e i clan musulmani sunniti hanno causato la morte di centinaia di persone.