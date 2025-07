Galapagos, un veliero del 1918 sulle tracce della Beagle di Darwin

La Oosterschelde, una goletta a tre alberi di 107 anni, naviga davanti all’isola Bartolomé, nelle Galapagos, una delle tappe toccate dalla nave durante il viaggio intorno al mondo durato due anni. Un itinerario che ha ripercorso la rotta della Hms Beagle, la nave della Royal Navy che portò Charles Darwin in giro per il mondo tra il 1831 e il 1836. Darwin, allora ventenne, prese parte al viaggio come naturalista, raccogliendo osservazioni e campioni in Sud America, nelle Galapagos, in Australia e oltre. Quelle osservazioni divennero la base della sua teoria dell’evoluzione per selezione naturale.

A Città del Capo, in Sudafrica, il veliero olandese ha proseguito il suo viaggio come parte di Darwin 200, un’iniziativa globale per la conservazione che utilizza la navigazione tradizionale per unire scienza, educazione ed esplorazione. La Oosterschelde è spinta dal vento, governata manualmente e tutte le vele vengono issate a mano, senza verricelli moderni, offrendo così un’esperienza simile a quella vissuta dai marinai oltre un secolo fa.