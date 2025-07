Domenica sei persone sono state portate in ospedale – tre con ferite da taglio – dopo la penultima corsa dei tori fatta in occasione della festa di San Fermín a Pamplona, nel nord della Spagna. Il tradizionale evento si svolge dal 6 al 14 luglio. Migliaia di persone hanno partecipato all’encierro di 850 metri. I tori, provenienti dall’allevamento La Palmosilla, hanno percorso il tragitto in due minuti e 25 secondi fino ad arrivare alla plaza de toros.