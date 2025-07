Gaza, i contanti scarseggiano e si cerca di riparare le banconote danneggiate: le immagini

Il contante è la linfa vitale dell’economia in frantumi della Striscia di Gaza e, come tutte le altre necessità in questo territorio devastato dalla guerra – cibo, carburante, medicine – scarseggia. Con quasi tutte le filiali bancarie e gli sportelli bancomat inutilizzabili, le persone sono diventate dipendenti da una rete illimitata di potenti intermediari per ottenere denaro per le spese quotidiane – e le commissioni su tali transazioni sono salite a circa il 40%.

In un momento di crescente inflazione, elevata disoccupazione e diminuzione dei risparmi, la scarsità di contanti ha amplificato la stretta finanziaria sulle famiglie, alcune delle quali hanno iniziato a vendere i propri beni per acquistare beni essenziali. I palestinesi utilizzano la valuta israeliana, lo shekel, per la maggior parte delle transazioni. Tuttavia, poiché Israele non rifornisce più il territorio con banconote appena stampate, i commercianti sono sempre più riluttanti ad accettare banconote sfilacciate o rovinate. I proprietari di piccole imprese hanno affermato di essere sotto pressione nel chiedere ai clienti contanti intatti perché i loro fornitori richiedono loro fatture intatte. Questo problema ha dato origine a una nuova attività a Gaza: la riparazione del denaro. Il costo varia dai 3 ai 10 shekel (1-3 dollari) per riparare le vecchie banconote. Ma anche i contanti riparati con nastro adesivo o altri mezzi a volte vengono rifiutati.