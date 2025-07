Home > Esteri > Ucraina, Meloni a imprenditori: "Non abbiate paura di investire"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha esortato le imprese private a investire nella ricostruzione dell’Ucraina, mentre la Russia accelera i suoi attacchi contro Kiev. “Non abbiate paura di investire, costruire, ricostruire in Ucraina, perché investire nella ricostruzione dell’Ucraina non è una scommessa. È invece un investimento in una nazione che ha dimostrato più resilienza di qualsiasi altra”, ha detto Meloni nel suo discorso durante la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina a Roma.