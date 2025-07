Home > Esteri > Ucraina, Crosetto: "Problema non sono fondi per ricostruzione ma la sfiducia degli investitori verso Putin"

“Sarà un vertice di speranza perché quando si parla di ricostruzione si da per possibile la tregua e poi la pace. Credo sia un segnale positivo continuare a pensare che questa guerra possa finire e possa scoppiare la pace. Investitori delusi? Io penso che il tema non sia recuperare i fondi ma che tutti sono delusi, anche quelli che tifavano per Putin e pensavano che gli interessasse la tregua o la pace. Ora hanno capito che non è così e questa forse è la più grande delusione di questo vertice”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della presentazione di un libro a Roma.