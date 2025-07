Alluvione Texas, il drammatico salvataggio di un automobilista nelle acque del fiume

I vigili del fuoco del Texas hanno salvato un automobilista intrappolato all’interno di un veicolo circondato da acque ingrossate a seguito dell’alluvione che ha devastato lo Stato Usa. È successo il 4 luglio, il veicolo è rimasto incastrato contro degli alberi a causa dell’innalzamento delle acque alluvionali. I soccorritori hanno utilizzato corde, salvagenti e dispositivi di galleggiamento individuali per raggiungere l’occupante. L’autista è stato estratto dal mezzo e trasportato in ospedale per accertamenti.