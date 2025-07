Al summit bilaterale tra i ministri degli Esteri di Russia e Iran

Al vertice Brics a Rio de Janeiro in Brasile il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov domenica ha avuto un incontro bilaterale con ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi: i due hanno discusso della risoluzione della crisi sul programma nucleare iraniano. Nel suo discorso al summit Araghchi ha detto ai leader di aver spinto affinché tutti i membri delle Nazioni Unite condannassero con forza Israele per le sue azioni militari in Medio Oriente. Lavrov ha avuto un faccia a faccia anche con il numero uno della diplomazia indiana Subrahmanyam Jaishankar.

