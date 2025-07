Londra, il premier Starmer e il sindaco Khan ricordano gli attentati del 2005

Londra commemora il 20esimo anniversario degli attentati di 20 anni fa, l’attacco con più vittime che abbia colpito la capitale del Regno Unito dalla Seconda guerra mondiale. Il 7 luglio 2005, quattro kamikaze britannici si fecero esplodere su tre treni della metropolitana e un autobus nell’ora di punta, uccidendo 52 persone e ferendone oltre 770. Alle 8.50, il momento in cui 20 anni fa esplose la prima bomba, il premier britannico Keir Starmer e il sindaco della città, Sadiq Khan, hanno partecipato a una cerimonia in ricordo delle vittime, deponendo una corona di fiori al memoriale del 7 luglio a Hyde Park. Gli attentati, ispirati da al-Qaeda, furono le prime azioni suicide in Europa e sono rimasti impressi nella memoria collettiva londinese.