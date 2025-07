Carolina del Nord, la tempesta Chantal invade strade e case: evacuazioni di massa

Le forti piogge e le inondazioni causate dai residui della tempesta tropicale Chantal hanno costretto decine di persone a lasciare le proprie case nel centro della Carolina del Nord tra la tarda serata di domenica e la mattina di lunedì. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chapel Hill, insieme ad altre agenzie locali, ha effettuato oltre 50 operazioni di salvataggio in acqua, molte delle quali in aree dove le acque alluvionali sono penetrate o minacciavano di entrare in complessi residenziali. Più di 60 persone sono rimaste sfollate.

Le autorità hanno riferito di salvataggi anche in centri commerciali, dove l’acqua ha invaso negozi e parcheggi. In alcune zone dell’entroterra del Mid-Atlantic sono già stati registrati fino a 25 centimetri di pioggia, e si prevedevano ulteriori 8-15 centimetri, con un conseguente rischio di alluvioni lampo, soprattutto a nord-ovest rispetto al percorso seguito dalla tempesta Chantal fino alla notte di lunedì. Anche in Texas un’inondazione ha provocato gravi danni e decine di morti.

La tempesta tropicale Chantal è stata declassata a depressione tropicale domenica, dopo essere approdata sulla terraferma nei pressi di Litchfield Beach, nella Carolina del Sud, secondo quanto comunicato dal Centro Nazionale Uragani di Miami.

CREDIT WTVD