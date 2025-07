Le celebrazioni si sono aperte con il 'chupinazo', uno spettacolo pirotecnico

Decine di migliaia di persone hanno affollato la piazza principale di Pamplona, nel nord della Spagna, per celebrare il tradizionale “chupinazo”, lo spettacolo pirotecnico che segna l’inizio della corsa dei tori di San Fermín. Quasi tutti, compresi i numerosi turisti stranieri accorsi per l’evento, indossavano il tradizionale abito composto da pantaloni bianchi, camicia bianca con fascia rossa e fazzoletto rosso al collo. Quando è stato sparato il razzo che dà il via ufficiale alla festa, molti si sono spruzzati a vicenda con vino rosso o spumante. Il momento clou della festa di nove giorni è l’encierros, o corsa dei tori, che inizia il lunedì mattina, quando in migliaia corrono per sfuggire a sei tori che caricano lungo un tortuoso percorso acciottolato fino all’arena della città. Lo spettacolo è trasmesso in televisione a livello nazionale. Il resto della giornata è dedicato al cibo, al bere, al ballo e all’intrattenimento culturale, comprese le corride in cui gli animali che corrono al mattino vengono uccisi da matador professionisti ogni pomeriggio.

