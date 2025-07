Una ventina di dispersi tra cui bambini in un campo estivo

Almeno 13 persone sono morte nella contea di Kerr, in Texas, dopo che una grave alluvione ha inondato lo stato venerdì, hanno dichiarato le autorità. Lo riferisce la Cnn. I dispersi sarebbero almeno 23, tra cui numerosi bambini presenti nei campi estivi. Lo Stato del Texas sta mobilitando tutte le risorse disponibili per rispondere alla devastante inondazione nella contea di Kerr. La priorità immediata è salvare vite umane”, ha scritto su X il governatore Greg Abbott. Decine di persone hanno pubblicato su Facebook richieste di informazioni sui propri figli, nipoti e pronipoti che frequentavano uno dei numerosi campi estivi della zona o sui familiari che erano andati in campeggio durante il weekend festivo. I vigili del fuoco di Ingram hanno pubblicato una foto di una dichiarazione del Camp Mystic, in cui si afferma che il campo estivo cristiano privato per ragazze ha subito “inondazioni di livello catastrofico”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata