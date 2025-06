Code di 19 chilometri, gravi disagi

Migliaia di automobilisti sono rimasti bloccati per più di otto ore lungo un tratto di autostrada interstatale rurale nel sud del West Virginia all’inizio di venerdì, dopo che una frana di fango causata da forti piogge ha bloccato un canale di scolo la notte precedente, allagando le corsie in direzione nord.

Il traffico è stato bloccato per circa 19 chilometri lungo la West Virginia Turnpike a circa 32 chilometri a sud di Charleston, la capitale dello stato. Il traffico non è stato deviato e molti automobilisti lungo il percorso montuoso non hanno avuto altra scelta se non quella di rimanere a bordo dei loro veicoli per la notte. Gli automobilisti hanno scritto sui social media di non avere informazioni sul motivo della coda, che non avevano nulla da bere a bordo dei loro veicoli o che i loro figli avevano bisogno di usare il bagno. Chuck Smith, direttore esecutivo della West Virginia Parkways Authority, ha detto che una corsia è stata riaperta venerdì mattina ma il traffico è rimasto bloccato per ore.

