Gli attacchi sullo stadio Palestine e in edifici residenziali

L’esercito israeliano ha effettuato raid notturni su Gaza City. Negli attacchi sullo stadio Palestine che ospitava sfollati nelle tende si sono registrati 12 morti mentre sono morte anche altre otto persone che vivevano in appartamenti, secondo il personale dell’ospedale Shifa dove sono stati trasportati i corpi. L’Idf non ha ancora rilasciato commenti. Secondo fonti sanitarie locali sono 34 i morti sabato in vari raid israeliani nella Striscia.

