La polizia sta indagando su un’effrazione in un’abitazione che secondo quanto riferito appartiene a Brad Pitt, impegnato in un tour promozionale mondiale per il suo nuovo film, “F1”. Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha confermato di essere intervenuto mercoledì sera in seguito a un’effrazione in un’abitazione al 2300 di North Edgemont Street, nel quartiere di Los Feliz a Los Angeles. Tre sospetti hanno fatto irruzione nell’abitazione attraverso la finestra anteriore, hanno saccheggiato la casa e sono fuggiti con oggetti di vario genere.

Secondo Traded, un sito web di immobili commerciali, Pitt avrebbe acquistato la casa per 5,5 milioni di dollari nell’aprile 2023. Un rappresentante di Pitt ha rifiutato di commentare. Pitt è fuori dal Paese per un tour promozionale del film “F1”. Lunedì ha partecipato alla prima internazionale a Londra. Il film uscirà venerdì nei cinema statunitensi. La notizia del furto è stata riportata per la prima volta giovedì dalla NBC News.

