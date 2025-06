Centinaia di fedeli si sono riuniti nel piccolo villaggio di Kwethluk per la canonizzazione

In Alaska giovedì 19 giugno, centinaia di fedeli si sono riuniti nel piccolo villaggio di Kwethluk, per la canonizzazione ufficiale di Santa Olga Michael, una donna nativa dell’Alaska che è ora la prima santa nordamericana della Chiesa ortodossa americana.

Il metropolita Tikhon, capo della Chiesa ortodossa americana, era in testa alla lista delle personalità che hanno raggiunto in barca il piccolo villaggio dell’Alaska sud-occidentale, situato su un affluente del fiume Kuskokwim. Santa Olga era la moglie di un sacerdote – onorata con il titolo di “matushka”, termine affettuoso che significa “madre spirituale” – che ha vissuto una vita tranquilla all’insegna della pietà, della compassione e della generosità in questo piccolo villaggio Yup’ik e viaggiando in altre comunità ortodosse dell’Alaska. Dopo la sua morte, avvenuta nel 1979 all’età di 63 anni, la sua fama si è diffusa in una cerchia sempre più ampia di devoti in tutto il mondo ortodosso orientale. Olga Michael, ostetrica, era nota in particolare per la sua compassione verso le donne che avevano subito traumi profondi, come aborti spontanei e violenze domestiche.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata